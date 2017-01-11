Си Цзиньпин станет первым лидером Китая, посетившим форум в Давосе

В Пекине подтвердили его намерение приехать на международный экономический форум.

Си Цзиньпин станет первым лидером КНР на форуме в Давосе. Xinhua News Agency

Форум вв этом году сосредоточит свое внимание на недовольстве обществ процессом глобализации и на приближение президентства Дональда Трампа.

Си Цзиньпин займет центральную роль на событии, которое состоится 17-20 января, позиционируя себя как чемпиона глобализации. Об этом сообщает Reuters, добавляя, что Министерство иностранных дел Китая подтвердило участие лидера страны в международном экономическом форуме.

Фактически график события упирается в день инаугурации Трампа, который пообещал исключить США из ряда международных соглашений и поднять таможенные пошлины для товаров из Китая и Мексики в рамках своей протекционистской политики. Председатель форума в Давосе Класус Шваб сказал, что ждет от Си демонстрации того, как Китай возьмет на себя "чувствительную и ответственную роль лидера" в международных делах в переломный момент истории, поскольку миру нужна новая концепция на будущее.

"Любой упрощенный подход к сложной повестке дня мира обречен на провал. У нас не могут быть только популистские решения", - сказал Шваб во время пресс-конференции в Женеве, напоминая о том, как Трамп возглавил волну антиглобалистских настроений, а Великобритания выбрала выход из ЕС.

Лидер КНР прибудет в Швейцарию 15-18 января с государственным визитом, во время которого посетит форум в Давосе. Об этом сказал пресс-секретарь МИД Китая Лю Кань. Си посетит офис ООН в Женеве, а также штаб-квартиры ВОЗ и Международного Олимпийского комитета.

США в Давосе будет представлять вице-президент Джозеф Байден и Госсекретарь Джон Керри. Это фактически будет их последний визит в роли представителей США высокого уровня. Также ожидается участие нескольких членов переходной администрации Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо решил не ехать на форум в Давосе. Вместо этого он собирается встретиться с избирателями в разных городах своей страны. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд тоже не поедут в Давос в этом году.