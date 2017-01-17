Си Цзиньпин предложил переформатировать глобализацию

По его словам, в процессе не хватает равенства стран.

Си Цзиньпин считает, что глобализация должна продолжиться. weforum.org

Лидер Китая Си Цзиньпин считает, что глобализация должна продолжиться, хоть и после внесения некоторых изменений.

Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его мнению, мировые проблемы сегодня, такие как войны и економический кризис, связанны с плохим политическим и экономическим управлением, а не с экономическим сближением стран во всем мире.

Однако он подчеркнул, что сегодня мировая экономика растет слишком медленно, в то время, как ландшафт систем поставок ресурсов и производства существенно изменился. А технологии вносят свои коррективы в экономическую и общественную жизнь во всем мире.

"Мы должны разработать новую экономическую модель развития, основанную на технических инновациях. На саммите лидеры G20 достигли определенного понимания, что инновации и технологии должны стать новым двигателем экономики. Нам надо ослабить монетарное регулирование и открыть путь для капиталов, создать стимулы, чтобы технологии смогли обеспечить устойчивый экономический рост. Новая система экономического роста нам необходима, чтобы получить в полноте выгоду от новой технической революции", - сказал Си Цзиньпин.

Он также предложил внести определенные коррективы в процесс глобализации.

Во-первых, по мнению лидера Китая, нужно сделать связи между странами и их сотрудничество еще более тесными и глубокими.

"Нельзя оставаться в своей тихой гавани, когда другие переживают шторм. Мы должны сказать "нет" протекционизму, никто не может выйти победителем в торговых войнах", - отметил лидер Китая.

Эти его слова прозвучали на фоне угроз следующего президента США Дональда Трампа разорвать ряд международных торговых соглашений, в частности соглашения о Тихоокеанском партнерстве и Североамериканской зоне свободной торговли.

Во-вторых, по мнению Си Цзиньпина, нужно установить определенное равенство всех стран в процессе глобализации.

"Не зависимо от того, о какой стране идет речь: богатой или бедной, сильной или слабой, - она равноправный член мировой системы и должна иметь голос в принятии глобальных решений", - подчеркнул лидер КНР, отметив, что все страны мира должны иметь одинаковую выгоду от глобализационных процессов.

Он также подчеркнул, что международная система на основе правил должна быть сохранена. И все без исключений страны "должны соблюдать правила".

Напомним, что сегодняшняя появление Си Цзиньпіна в Давосе - это первый в истории случай, когда лидер Китая принял участие во Всемирном экономическом форуме. Издание Bloomberg писало, что он займет роль "немилого лидера бизнес элит", выступив чемпионом и адвокатом процесса глобализации, которому бросают вызов Дональд Трамп и противники евроинтеграции и ЕС в Европе.