Си Цзиньпин может впервые приехать на форум в Давосе – FT

Эксперты считают, что это указывает на намерения Пекина занять более важную роль на мировой арене.

Если Си Цзиньпин действительно появится в Давосе, это может послать сигнал о намерениях Китая стать мировым лидером. Xinhua News Agency

Международный экономический форум в, который ежегодно проходит в январе, готовится приветствовать лидера КНР Си Цзиньпина. Это будет первый случай, когда китайский лидер лично появится на событии.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, связанные с организацией форума. В прошлом году китайская делегация в Давосе была значительно скромнее. Пекин представляли два чиновника, о которых на мировой арене мало было известно: член политбюро Ли Юаньчао и заместитель председателя китайского регулятора в сфере безопасности Фань Синьхай.

Издание сообщает, что запланированный визит Си Цзиньпина в Швейцарию совпадает с днями проведения форума в Давосе. Поэтому он планирует посетить событие. Официально в Пекине пока эту информацию не подтвердили, так же как и в организационном комитете форума. Однако эксперты считают, что его появление на события будет демонстрацией лидерства на мировой арене, в то время как от победителя на выборах в США Дональда Трампа ждут более отстраненной геополитики.

На фоне победы Трампа и Brexit Пекин вышел на передний план, предложив региональные соглашения о свободной торговле и приобщившись к борьбе против изменения климата.

"Это демонстрирует, какие амбиции у Китая сегодня относительно внешнего мира, - сказал профессор Королевского колледжа Лондона Керри Браун, - Появление Си в Давосе будет расцениваться как знак, что Китай начинает заполнять пространство, которое потенциально освободит США под руководством Трампа", - сказал эксперт.

Недавно стало известно, что победитель на выборах в США Дональд Трамп набросился с критикой на Китай. Он не уточнил, чем вызваны подобные заявления. Ранее Пекин выразил официальный протест в связи с телефонным разговором между Трампом и лидером Тайваня Цай Инвэнь. Трамп таким образом нарушил ограничения на прямые дипломатические контакты.