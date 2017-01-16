Швейцарский адвокат развеял слухи о смерти Гульнары Каримовой

Условия содержания дочери бывшего президента Узбекистана не соответствуют международным нормам.

Адвокат заявил, что Каримова жива Гульнара Каримова/Twitter

Адвокат из Швейцарии Грегуар Манжа опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о смерти старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.

Адвокат рассказал, что видел Каримову в декабре в Ташкенте, пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung.

"Я встретил Гульнару Каримову в прошлом декабре в Ташкенте, впервые после получения моего мандата", — сказал Манжа. Он отметил, что Каримова "пребывала в достаточно хорошем состоянии здоровья". По словам адвоката, до этого он не имел возможности "обменяться ни одним словом со своей клиенткой".

Адвокат отметил, что на встрече с Каримовой ему сначала не давали задавать вопросы, а узбекские прокуроры требовали его отстранения. Каримова была "настроена воинственно" и отказалась давать комментарии в отношении расследования, идущего в Швейцарии. Как заявил адвокат, условия ее содержания не соответствуют международным нормам, ей ни с кем не дают общаться, в частности, с дочерями.

Гульнара Каримова - старшая дочь покойного президента Узбекистана - ранее называлась в числе вероятных преемников Каримова, однако несколько лет назад она потеряла политическое влияние и с 2014 года фактически находилась под домашним арестом.

Как сообщал ресурс "Центр-1" со ссылкой на СНБ Узбекистана, 44-летняя Гульнара Каримова была отравлена и умерла 5 ноября и ночью того же дня она была похоронена на кладбище "Минор" в Ташкенте, а ее могилу сровняли с землей.

По словам источника, он лично участвовал в процессе захоронения Гульнары Каримовой, а решился на телефонное интервью, опасаясь за участь ее детей – сына Ислама и дочери Иман, которые остаются в Ташкенте.