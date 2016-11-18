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Швейцария ввела санкции против депутатов Госдумы РФ от оккупированного Крыма

18 ноября в 11:15

Шестеро депутатов нелегитимного российского парламента от оккупированного Крыма попали под санкции.

швейцария
Швейцария внесла в санкционный список шестерых депутатов нелегитимной Госдумы РФ
Швейцария расширила список лиц, которые не смогут обходить санкции США и Евросоюза, введенные из-за агрессии РФ в Украине, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сообщение швейцарского Государственного секретариата по экономическим делам. 

В список попали фамилии шести человек, которые недавно были избраны депутатами Госдумы РФ в аннексированном Крыму и Севастополе. Как уточнили РИА Новости, это Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов. 

"17 ноября 2016 года федеральный Департамент экономики, образования и исследований (DEFR) изменил перечень лиц, который прилагается к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций в связи с ситуацией в Украине", - говорится в сообщении. 

Напомним, шесть "депутатов" Госдумы России от аннексированных Крыма и Севастополя внесены в санкционный лист США. 

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Как заявили ранее в Государственном департаменте США, экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине. 

Страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ не было.

По материалам: РИА Новости , Украинская правда ,
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Тэги Крым санкции Госдума США Швейцария
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