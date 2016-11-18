Швейцария ввела санкции против депутатов Госдумы РФ от оккупированного Крыма

Шестеро депутатов нелегитимного российского парламента от оккупированного Крыма попали под санкции.
В список попали фамилии шести человек, которые недавно были избраны депутатами Госдумы РФ в аннексированном Крыму и Севастополе. Как уточнили РИА Новости, это Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов.
"17 ноября 2016 года федеральный Департамент экономики, образования и исследований (DEFR) изменил перечень лиц, который прилагается к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций в связи с ситуацией в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, шесть "депутатов" Госдумы России от аннексированных Крыма и Севастополя внесены в санкционный лист США.экономические санкции, наложенные США на Россию за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.
Страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ не было.РИА Новости , Украинская правда ,