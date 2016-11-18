Швейцария ввела санкции против депутатов Госдумы РФ от оккупированного Крыма

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Шестеро депутатов нелегитимного российского парламента от оккупированного Крыма попали под санкции.

Швейцария внесла в санкционный список шестерых депутатов нелегитимной Госдумы РФ

Швейцария расширила список лиц, которые не смогут обходить санкции США и Евросоюза , введенные из-за агрессии РФ в Украине, сообщает " Украинская правда " со ссылкой на сообщение швейцарского Государственного секретариата по экономическим делам.

В список попали фамилии шести человек, которые недавно были избраны депутатами Госдумы РФ в аннексированном Крыму и Севастополе. Как уточнили РИА Новости, это Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов.

"17 ноября 2016 года федеральный Департамент экономики, образования и исследований (DEFR) изменил перечень лиц, который прилагается к распоряжению о мерах по предотвращению обхода международных санкций в связи с ситуацией в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, шесть "депутатов" Госдумы России от аннексированных Крыма и Севастополя внесены в санкционный лист США.

Как заявили ранее в Государственном департаменте США,за нарушение суверенитета Украины, будут оставаться в действии вплоть до возвращения Крыма Украине.

Страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ не было.