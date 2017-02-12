Швейцария проводит референдум по вопросам иммигрантов, налогов и зимней Олимпиады

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В стране примерно 25 тысяч иммигрантов третьего поколения, которые мечтают о гражданстве.

От решения швейцарцев зависит судьба иммигрантов, иностранных компаний и зимней Олимпиады

Жителипринимают участие в референдуме, чтобы принять решение по вопросам снижения налогов корпорациям, упрощения получения гражданства иммигрантами третьего поколения и проведения зимней Олимпиады 2026 года. Референдум назначен на воскресенье, 12 февраля.

Согласно действующему законодательству, рождение в Швейцарии не гарантирует получение гражданства, поэтому упрощение этой процедуры позволит внукам иммигрантов стать наконец гражданами этой страны.

По данным социологических исследований, эту инициативу должно поддержать подавляющее большинство швейцарцев. Правительство и законодатели также поддерживают инициативу, однако представители националистической "Швейцарской народной партии" категорически против снятия ограничений. По их мнению, это облегчит интеграцию мусульман в швейцарское общество, и приведет к повышению угрозы национальной безопасности страны.

В настоящее время примерно 25 тысяч человек в Швейцарии идентифицированы как иммигранты третьего поколения. Среди них примерно 60% - итальянцы, значительная часть бывших жителей Балкан Турции.

Налоговый вопрос референдума касается предложения правительства отменить преференции для примерно 24 тысяч международных холдинговых компаний, которые зарегистрированы в Швейцарии. На этой отмене долгое время настаивали в Европейском союзе и Организации экономического сотрудничества и развития. Чтобы предотвратить бегство компаний из страны, правительство предлагает снизить общий налог на корпорации.

В швейцарском кантоне Граубюнден также проходит референдум относительно того, стоит ли подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Напомним, на референдумах в 1980 и 2013 годах Швейцария отказывалась от Олимпийских игр.

27 ноября в Швейцарии состоялся референдум об ограничении срока эксплуатации атомных электростанций 45 годами. С такой инициативой выступила "Партия Зеленых". По результатам этого референдума три самые старые работающие АЭС могут быть закрыты в 2017 году.