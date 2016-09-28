Швеция введет всеобщую воинскую повинность с 2018 года

В армии будут служить также все девушки.

Тысячи молодых шведов будут каждый год призываться в армию nr2.com.ua

Власти Швеции намерены снова ввести всеобщую воинскую повинность, в том числе и для девушек с 2018 года, сообщил министр обороны страны Петер Хультквист.

"Я надеюсь, что мы сможем найти путь к более стабильному, надежному и функциональному методу комплектования личного состава", – сказал министр и добавил, что реформа коснется шведов, рожденных после 1999 года.

Ожидается, что ежегодно, в армию будут призываться около 4 тысяч молодых шведов обоих полов.

Швеция, на территории которой за последние два столетия не произошло не одного вооруженного конфликта, отменила призыв на военную службу в 2010 году после того, как этот способ был признан недейственным для удовлетворения потребностей современной армии.

Напомним, в мае нынешнего года парламент Швеции одобрил соглашение о более тесном сотрудничестве страны с НАТО. За принятие документа проголосовали 291 депутат, против – 21 депутат от оппозиционной Левой партии.

Также шведский премьер-министр Стефан Левен резко отреагировал на слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о возможности вступления Швеции в НАТО. По словам Левена, мнение Москвы по этому поводу никто не спрашивал.

Ранее руководство США и лидеры стран Северной Европы – Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии и Швеции – обнародовали совместное заявление по результатам встречи в Вашингтоне, в которой указали свою общую позицию относительно опасности агрессии России в Европе.