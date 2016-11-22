Швеция установит на побережье Готланда противокорабельные ракетные комплексы - Times

Ракетные комплексы на острове послужат повышению безопасности и Швеции, и всего региона, считает эксперт.

Министр обороны Швеции посетил полигон, где проводились испытания восстановленного вооружения

Столкнувшись с новой агрессией России , Швеция приняла решение "расконсервировать" хранящиеся в музее ракетные установки времен Холодной войны, сообщает издание The Times

Ракетные пусковые установки установят для обороны передней линии Балтийского моря. Швеция отправит на остров Готланд наземные установки Kustrobotbatteri 90. Пусковая установка была построена в 1987 году, разработана для противокорабельного ракетного комплекса Saab Robotsystem 15 (RBS-15) – до того, как артиллерия страны была выведена из эксплуатации в 2000 году. Ракеты RBS-15 запускаются с машин Scania, несколько из них на данный момент отозваны из музеев.

"Мы проанализировали, сможем ли мы поставить снова установки", - говорит контр-адмирал Томас Енгевал. "Целый ряд грузовиков сохранились. Мы взяли компоненты из существующих ракетных катеров и кораблей, которые имеют подобные ракетные системы", – добавил он.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист уже посетил полигон, где проводились испытания восстановленного вооружения.

По мнению аналитика политики безопасности Шведского агентства оборонных исследований Майка Виннерстига, решение носит национальный характер, но вместе с тем является вкладом Швеции в международный оборонный потенциал в Балтийском море на фоне аннексии Россией украинского Крыма и вторжения в Украину.

"Я не думаю, что Швеция является основной целью России. Но мы будем вовлечены в любой связанный со странами ЕС конфликт в районе Балтийского моря", - подчеркнул аналитик.

Напомним, 21 ноября в Польше стартовали учения северо-восточного корпуса НАТО. Ранее Польша согласилась принять участие в программе совместного присутствия войск НАТО в странах на восточном фланге Альянса.