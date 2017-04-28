Шварценеггер стал командором Ордена Почетного легиона

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Президент Франции отметил вклад "железного Арни" в дело охраны окружающей среды.

"Железный Арни" получил почетный знак командора Ордена почетного легиона для ношения на груди Arnold Schwarzenegger / Facebook

Президент Франции Франсуа Олланд присвоил американскому киноактеру и общественному деятелюзвание командора Ордена Почетного легиона.

"Спасибо, президент Франсуа Олланд, за присвоение мне этого почетного звания - командора Ордена Почетного легиона за мою работу в области охраны окружающей среды... Я с нетерпением жду продолжения совместной работы, чтобы воплотить в реальность наши цели!", - написал Шварценеггер на своей странице в Facebook в пятницу, 28 апреля.

Шварценеггер стал кавалером Ордена Почетного легиона в 2011 году.

Орден Почетного легиона был основан по приказу французского императора Наполеона Бонапарта в 1802 году. Принадлежность к Ордену является высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции, а сам он стал одним из важнейших государственных институтов и символом Республики. Великим магистром Ордена является президент Франции, который осуществляет прием в члены Ордена.