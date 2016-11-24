Шульц заявил о намерении баллотироваться в Бундестаг

Глава Европарламента не будет идти на очередной срок председательского мандата.

Шульц будет идти на очередной срок председательского мандата в Европарламенте business.ua

Глава Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что не будет идти на очередной срок председательского мандата в Европарламенте, а намерен баллотироваться в Бундестаг от Социал-демократической партии Германии.

"Я принял решение. Я не буду кандидатом на третий мандат в качестве председателя Европейского парламента", - заявил Шульц в четверг журналистам в Брюсселе.

При этом Шульц планирует возглавить избирательный список СДПГ в Северном Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.

На прошлой неделе, федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности российского вмешательства в избирательную кампанию 2017 года с помощью кибератак и дезинформации.

В августе сообщалось, что в В НАТО разрабатывают собственную концепцию реагирования на угрозы гибридных войн.

Как пишет Владимир Кравченко в материале для спецпроекта ZN.UA "Похищение Европы", санкции против России не оказали существенного влияния на экономику Германии. Однако Кремль систематически вбрасывает в информационное поле страны месседжи о потерях немецкого бизнеса. Москва активно работает с трехмиллионной диаспорой российских немцев в Германии, 80–90% которых поддерживают политику Путина.

Кроме того, российский режим пытается паразитировать на противоречиях между востоком и западом Германии, а также пацифистских, левых и антиамериканских настроениях части немецкого общества.

При этом Германия и ее канцлер Ангела Меркель занимают последовательно жесткую позицию в отношении санкций против РФ. Подробнее читайте в материале "Германия: мотор санкций в лодке ЕС."