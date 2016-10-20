Шульц подтвердил сохранение санкций против России до полного выполнения Минска

На саммите ЕС сирийский пакет санкций против России рассматриваться не будет. О снятии санкций за Донбасс также речь не идет.

Председатель Европейского парламента не видит оснований снимать санкции с России yes-ukraine.org

останутся в силе до полного выполнения Минских соглашений, заявил председатель Европейского парламента Мартин Шульц.

"Режим санкций будет сохраняться, и они продолжат применяться до тех пор, пока Минское соглашение не будет полностью исполнено, и его не будут уважать все стороны", - заявил он журналистам в Брюсселе перед саммитом ЕС.

В то же время глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что в ходе саммита ЕС не планируется принятие решений по санкциям в отношении России. "Санкции в отношении России по Сирии не являются предметом обсуждения и решений на саммите ЕС", - заявила она журналистам в Брюсселе.

Напомним, что по результатам саммита лидеров стран нормандской четверки в Берлине до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, участники встречи предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения, среди которых будет Дебальцево.