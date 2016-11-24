Шульц может стать конкурентом Меркель на выборах – FT

Под вопросом остается, согласится ли Габриэль уступить ему роль кандидата в канцлеры от немецких социал-демократов.

Шульц может заменить Штайнмайера на посту министра иностранных дел Германии. europarl.europa.eu

Сегодня президент Европейского парламента Мартин. Зато он собирается баллотироваться в парламент Германии от Социал-демократической партии в Северном Рейне-Вестфалии. Это открывает перед ним возможность стать главным конкурентом Ангелы Меркель в борьбе за кресло канцлера во время выборов осенью следующего года.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что решение Шульца всколыхнуло как Брюссель, так и Берлин.

Не исключено также, что чиновник ЕС может заменить Франка-Вальтера Штайнмайера во главе МИД Германии, поскольку нынешний глава немецкой дипломатии собирается стать федеральным президентом.

"Нам нужен уверенный и объединенный Евросоюз. Моя приверженность европейскому проекту непоколебима", - сказал он, добавив, что собирается "бороться за этот проект на национальном уровне".

Возвращение Шульца в немецкую политику может стать вызовом для вице-канцлера и лидера социал-демократов Зигмара Габриэля, который на следующих выборах должен стать главным кандидатом на пост главы правительства от своей политической силы. В СДП заверили, что Шульц никак не повлияет на то, кого партия выдвинет на пост канцлера. Однако, издание отмечает, что Габриэль был вторым номером в правительстве Меркель и фактически разделяет с ней ответственность за непопулярную политику в отношении приема беженцев.

"Все в СДП будут надеяться, что Шульц будет бороться за кресло канцлера. Его большое преимущество в том, что он последние три года не имел никакого отношения к работе правительства", - сказал изданию неназванный немецкий политик социал-демократ.

Шульц на личном уровне близок с Габриэлем. Не исключено, что он согласится соревноваться вместо него с Меркель на выборах, если сам Габриэль даст на это согласие.

На прошлой неделе, федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности российского вмешательства в избирательную кампанию 2017 года с помощью кибератак и дезинформации.

В августе сообщалось, что в В НАТО разрабатывают собственную концепцию реагирования на угрозы гибридных войн.

Как пишет Владимир Кравченко в материале для спецпроекта ZN.UA "Похищение Европы", санкции против России не оказали существенного влияния на экономику Германии. Однако Кремль систематически вбрасывает в информационное поле страны месседжи о потерях немецкого бизнеса. Москва активно работает с трехмиллионной диаспорой российских немцев в Германии, 80–90% которых поддерживают политику Путина.

Кроме того, российский режим пытается паразитировать на противоречиях между востоком и западом Германии, а также пацифистских, левых и антиамериканских настроениях части немецкого общества.

При этом Германия и ее канцлер Ангела Меркель занимают последовательно жесткую позицию в отношении санкций против РФ. Подробнее читайте в материале "Германия: мотор санкций в лодке ЕС."