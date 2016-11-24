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Шульц может стать конкурентом Меркель на выборах – FT

24 ноября в 17:59

Под вопросом остается, согласится ли Габриэль уступить ему роль кандидата в канцлеры от немецких социал-демократов.

Мартин Шульц
Шульц может заменить Штайнмайера на посту министра иностранных дел Германии.
europarl.europa.eu
Сегодня президент Европейского парламента Мартин Шульц объявил, что не будет бороться за еще один срок. Зато он собирается баллотироваться в парламент Германии от Социал-демократической партии в Северном Рейне-Вестфалии. Это открывает перед ним возможность стать главным конкурентом Ангелы Меркель в борьбе за кресло канцлера во время выборов осенью следующего года.

Об этом сегодня пишет Financial Times, добавляя, что решение Шульца всколыхнуло как Брюссель, так и Берлин.

Не исключено также, что чиновник ЕС может заменить Франка-Вальтера Штайнмайера во главе МИД Германии, поскольку нынешний глава немецкой дипломатии собирается стать федеральным президентом.

"Нам нужен уверенный и объединенный Евросоюз. Моя приверженность европейскому проекту непоколебима", - сказал он, добавив, что собирается "бороться за этот проект на национальном уровне".

Возвращение Шульца в немецкую политику может стать вызовом для вице-канцлера и лидера социал-демократов Зигмара Габриэля, который на следующих выборах должен стать главным кандидатом на пост главы правительства от своей политической силы. В СДП заверили, что Шульц никак не повлияет на то, кого партия выдвинет на пост канцлера. Однако, издание отмечает, что Габриэль был вторым номером в правительстве Меркель и фактически разделяет с ней ответственность за непопулярную политику в отношении приема беженцев.

"Все в СДП будут надеяться, что Шульц будет бороться за кресло канцлера. Его большое преимущество в том, что он последние три года не имел никакого отношения к работе правительства", - сказал изданию неназванный немецкий политик социал-демократ.

Шульц на личном уровне близок с Габриэлем. Не исключено, что он согласится соревноваться вместо него с Меркель на выборах, если сам Габриэль даст на это согласие.

На прошлой неделе, федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что не исключает возможности российского вмешательства в избирательную кампанию 2017 года с  помощью кибератак и дезинформации.

В августе сообщалось, что в В НАТО разрабатывают собственную концепцию реагирования на угрозы гибридных войн.

Как пишет Владимир Кравченко в материале для спецпроекта ZN.UA "Похищение Европы", санкции против России не оказали существенного влияния на экономику Германии. Однако Кремль систематически вбрасывает в информационное поле страны месседжи о потерях немецкого бизнеса. Москва активно работает с трехмиллионной диаспорой российских немцев в Германии, 80–90% которых поддерживают политику Путина.

Кроме того, российский режим пытается паразитировать на противоречиях между востоком и западом Германии, а также пацифистских, левых и антиамериканских настроениях части немецкого общества.

При этом Германия и ее канцлер Ангела Меркель занимают последовательно жесткую позицию в отношении санкций против РФ. Подробнее читайте в материале "Германия: мотор санкций в лодке ЕС."

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы Меркель Германия
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