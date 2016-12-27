Штайнмайер заявил о глубоком кризисе в Евросоюзе

Одним из главных приоритетов является политика в отношении мигрантов, заявил глава МИД Германии.

Штайнмайер назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев важнейшим приоритетом в политике photothek.net

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил обеспокоенность ситуацией в Евросоюзе.

"Европа, бесспорно, движется в неспокойном фарватере и должна быстро найти в себе силы, чтобы восстановиться", - заявил он в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном во вторник, 27 декабря.

В качестве важнейших приоритетов Штайнмайер назвал будущую стратегию в отношении мигрантов и беженцев, внутреннюю и внешнюю безопасность, рынок труда и экономику.

"Там, где безработица среди молодежи составляет 50 % и даже больше, естественно, не возникнет энтузиазма по поводу Европы", - сказал он. При этом, Штайнмайер отметил, что Европа не решит своих проблем с теми, кто видит выход в возвращении к национальной обособленности.

Штайнмайер выразил надежду на то, что и после выборов в Нидерландах, во Франции и в Германии в 2017 году повсюду будут править правительства, "которые выступают за Европу и не допустят свертывания процессов европейской интеграции".

Ранее немецкий канцлер Ангела Меркель признала ошибки Германии и ЕС в отношении кризиса беженцев. По ее мнению, власти "слишком долго игнорировали эту проблему". Однако Меркель призвала не отождествлять всех без исключения мигрантов с терроризмом.