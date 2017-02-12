Штайнмайер стал новым президентом Германии

За него проголосовал 931 представитель Федерального собрания.
За его кандидатуру проголосовал 931 человек из 1260 членов Федерального собрания Германии.
После того, как председатель Бундестага Норберт Ламмерт открыл Федеральное собрание, начался первый тур голосования, в котором приняли участие депутаты Бундестага и выборщики от парламентов федеральных земель.
Победителем выборов должен был стать кандидат, набравший минимум 631 голос. Однако Штайнмайер взял еще более высокую планку, получив 931 голос. Его кандидатуру поддержали Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.
Конкурентами политика были четверо кандидатов от других политических сил, всего в выборах принимало участие пять кандидатов.
Перший виступ новообраного Глави Німецької держави перед Фелеральними зборами pic.twitter.com/Bp8Gf9rUex— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 12 лютого 2017 р.
Франк-Вальтер Штайнмайер будет официально признан победителем голосования сразу же после того, как согласится с результатами выборов. Инаугурация нового президента назначена на 19 марта.
Напомним, срок полномочий действующего федерального президента Йоахима Гаука истекает 17 марта. Он не захотел снова претендовать на пост главы государства.ZN.UA