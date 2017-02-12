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За него проголосовал 931 представитель Федерального собрания.

Франк-Вальтер Штайнмайер стал новым президентом Германии photothek.net

Экс-министр иностранных дел Германии Франк-Вальтеризбран новым президентом Германии, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

За его кандидатуру проголосовал 931 человек из 1260 членов Федерального собрания Германии.

После того, как председатель Бундестага Норберт Ламмерт открыл Федеральное собрание, начался первый тур голосования, в котором приняли участие депутаты Бундестага и выборщики от парламентов федеральных земель.

Победителем выборов должен был стать кандидат, набравший минимум 631 голос. Однако Штайнмайер взял еще более высокую планку, получив 931 голос. Его кандидатуру поддержали Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз.

Конкурентами политика были четверо кандидатов от других политических сил, всего в выборах принимало участие пять кандидатов.

Перший виступ новообраного Глави Німецької держави перед Фелеральними зборами pic.twitter.com/Bp8Gf9rUex — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 12 лютого 2017 р.

Франк-Вальтер Штайнмайер будет официально признан победителем голосования сразу же после того, как согласится с результатами выборов. Инаугурация нового президента назначена на 19 марта.

Напомним, срок полномочий действующего федерального президента Йоахима Гаука истекает 17 марта. Он не захотел снова претендовать на пост главы государства.