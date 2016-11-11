Штайнмайер призвал Трампа побыстрее определиться с внешнеполитическим курсом

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Правительство Германии не знает, чего ожидать от новоизбранного президента США.

Штайнмайер обсуждал Трампа с Кисинджером, но ему это не особо помогло photothek.net

Министр иностранных дел Германииобратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу и его будущей администрации с призывом как можно скорее определиться c приоритетами внешней политики.

"Чрезвычайно важно, чтобы новая администрация выработала новую внешнеполитическую позицию. Необходимо понять, будет ли президент Трамп действовать как обещал кандидат в президенты Трамп", – сказал дипломат в интервью изданию Spiegel, опубликованном в четверг, 10 ноября.

Штайнмайер отметил, что многие аналитики безуспешно пытались просчитать внешнеполитическую доктрину Трампа на основании его публичных заявлений, но все еще много вопросов остаются открытыми. Поэтому правительство ФРГ не знает, чего ожидать от администрации Трампа.

Министр рассказал, что неоднократно встречался с Генри Киссинджером в Нью-Йорке, обсуждая с ним персону Трампа и возможную внешнюю политику его администрации, но существенных результатов это не принесло.

"Мы должны принять тот факт, что внешняя политика США станет менее предсказуемой. Надеюсь, что ответственность нового правительства США будет не такой, как это заявлялось во время избирательной кампании", – выразил надежду Штайнмайер.

В ходе избирательной кампании, Трамп заявлял, что ему безразлично, вступит ли Украина в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Республиканец подчеркивал, что именно Германия должна заниматься решением российско-украинского конфликта.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.