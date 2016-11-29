Штайнмайер призвал Россию и Украину быть "ответственными" на переговорах в Минске – Reuters

В это же время, немецкий министр не видит причин ожидать прогресса на переговорах.

Штайнмайер считает, что пришло время взять ситуацию в Донбассе под контроль. photothek.net

Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Украину и Россию продемонстрировать "ответственность" и принять дорожную карту выполнения Минских соглашений на четырехсторонних переговорах в Минске.

Как сообщает Reuters, об этом он сказал перед вылетом в белорусскую столицу, добавив, что причин для уверенности в прогрессе на переговорах нет, однако встреча "не проводится только ради встречи".

"Договоренности относительно дорожной карты до сих пор нет, поэтому сегодня речь пойдет о том, сможем ли мы в течение ближайших нескольких недель решить все те вопросы, которые остаются открытыми. Я надеюсь, что будет должный уровень ответственности и здравого смысла со стороны всех сторон, необходимый для достижения улучшения", - сказал Штайнмайер, добавив, что ситуация ухудшилась и пришло время взять ее под контроль.

Тем временем, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Минск для участия в очередных переговорах "нормандского" формата. Накануне Павел Климкин заявил, что украинская сторона на встрече министров иностранных дел в нормандском формате 29 ноября в Минске предоставит свой вариант "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Напомним, что 21 ноября президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель договорился о проведении в конце ноября встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки.

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.