Штайнмайер призвал немцев к мужеству

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Меркель назвала день президентских выборов хорошим днем для Германии.

Штайнмайер обратился с к гражданам Германии как президент fb.com/FrankWalterSteinmeier

Избранныйвыступил перед депутатами Бундестага после объявления результатов голосования. В своем первом выступлении в качестве президента он указал на риски, которые стоят перед страной, и призвал граждан к мужеству, передает Deutsche Welle

"Мы - часть мира с его рисками. Риски существуют и у нас. Но мало где в мире существует больше шансов, чем у нас. И кто, если не мы, может вообще быть мужественным. Поэтому, дорогие соотечественники, будем мужественными", – заявил Штайнмайер.

Он также поблагодарил депутатов Бундестага за поддержку, которую он назвал "ободрением на пути к высшей государственной должности". Своим оппонентам федеральный президент пообещал работать, чтобы завоевать их доверие также.

Федеральный канцлер Ангела Меркель, в свою очередь, отметила, что Штайнмайер выиграл выборы в непростые для страны времена, а также выразила уверенность, что он будет "замечательным президентом". День выборов глава правительства назвала "хорошим днем для Германии".

В воскресенье, 12 февраля, депутаты Бундестага избрали социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера президентом Германии. За экс-министра иностранных дел проголосовали 931 из 1260 членов Федерального Собрания. Его кандидатуру поддержала правящая коалиция СДПГ и ХДС/ХСС. Инаугурация нового президента назначена на 19 марта.

Напомним, срок полномочий действующего федерального президента Йоахима Гаука истекает 17 марта. Он не захотел снова претендовать на пост главы государства.