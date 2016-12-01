Штайнмайер предотвратил начало полномасштабной войны России против Украины – Die Welt

Издание называет немецкого дипломата автором "Нормандского формата".

Штайнмайер, наверное, в последний раз принимал участие во встрече "Нормандской четверки". consilium.europa.eu

Флаги Украины, Германии и Франции установлены в фойе помпезного отеля President в столице Беларуси. Глава немецкого МИДпротягивает руку министру иностранных дел Украины Павлу Климкину.

Через некоторое время все четыре дипломата становятся напротив флагов своих стран. Штайнмайер улыбается. Позже он обменивается несколькими словами с российским коллегой Сергеем Лавровым. А через несколько секунд все жмут друг другу руки и расходятся.

"13-й и, похоже, последний раз в качестве министра иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ведет переговоры о завершении конфликта в Украине. Через два месяца его ждет избрание на пост федерального президента", - пишет Фридрих Штурм на страницах Die Welt, добавляя, что глава немецкой дипломатии так и не смог похвастаться большими успехами в этом деле, хотя активно работал на поисками решения.

Став президентом Германии, Штайнмайер больше не сможет заниматься актуальными проблемами во внешней политике.

"Ему будет не хватать работы в формате Нормандской четверки. На протяжении последних лет нынешний глава немецкого МИД постоянно пытался усадить стороны конфликта за стол переговоров. Часами, а порой и ночами он говорил, убеждал, вел переговоры, предлагал варианты", - говорится в статье.

Автор добавляет, что Штайнмайер хорошо понимает экономическую ситуацию и прекрасно знает своих коллег из Киева и Москвы. А сам считает себя "Сизифом, который толкает камень". Но автор подчеркивает, что на Востоке Украины до сих пор нет мира.

"Почему так случилось, что Россия продолжает оккупацию Крыма, несмотря на нормы международного права, что неоднократно подчеркивал Штайнмайер?" - замечает обозреватель.

Он добавляет, что те, кто считают его "миротворцем-неудачником", ставят слишком высокую планку и ошибочно романтизируют политику.

"В МИД считают, что настоящую войну между Россией и Украиной удалось предотвратить", - говорится в статье.

В феврале 2015 года в Минске состоялась встреча с участием президентов Украины, Франции, России и канцлера Германии, в результате которой были заключены "Минские соглашения", призванные закончить войну в Донбассе. Однако до настоящего времени они не выполнены. Сегодня так называемый "минский процесс" окончательно зашел в тупик, а режим перемирия постоянно нарушается.

"Причин для радости нет", - сказал во вторник Штайнмайер перед поездкой в Минск для очередной встречи министров иностранных дел "нормандской четверки". В беларускую столицу он отправился "без особых надежд", однако автор замечает, что немецкий дипломат все равно "считал своим долгом что-то сделать".

Автор отмечает, что войны в Украине и Сирии стали главными проблемами, над которыми последние два года работал Штайнмайер.

"Нормандский формат – это его детище. Неизвестно, кто придет после Штайнмайера так же, как и не известно, кто станет министром иностранных дел Франции в следующем году. Возможно, "четверка" будет собираться реже, а может и вовсе отойдет в прошлое", - говорится в статье.

Во всяком случае, Штайнмайеру с марта 2017 года придется наблюдать за процессом из президентского дворца. И это, по мнению обозревателя, для него станет большим вызовом. Напомним, что правящая коалиция Германии выдвинула кандидатуру Штайнмайера на пост президента. Сам Штайнмайер заявил, что хочет работать над тем, чтобы уменьшить раскол в обществе.