Штайнмайер опасается развала Евросоюза

Воспринимать мир на континенте и Евросоюз как данность больше нельзя.

ЕС находится в зоне сильной турбулентности photothek.net

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег от развала Европейского Союза, сообщило немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Он уверен, что воспринимать мир на континенте и Евросоюз как данность больше нельзя. "Финансовый кризис, волна беженцев, направляющихся в Европу, и шок от британского референдума толкнули Европу в зону сильной турбулентности", - сказал Штайнмайер.

Немецкий министр также считает, что все больше стран-членов ЕС критикуют политику Брюсселя. "Даже самые преданные сторонники Европы сейчас видят, что мы должны заново убеждать людей (...) Если мы не будем знать, как ценить ЕС, он сойдет на нет", - подчеркнул он.

Напомним, что вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль ранее высказался в поддержку кандидатуры Штайнмайера как вероятного следующего президента Германии.

В прошлом году президент Европарламента Мартин Шульц выражал опасения, что Евросоюз в ближайшие 10 лет может распасться. Проблемы, по мнению президента Европарламента, все еще можно решить, курс на евроинтеграцию можно еще вернуть.