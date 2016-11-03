Штаб Трампа пригласил на прием по случаю победы своего кандидата



Прием "для своих" назначен в ночь с 8 на 9 ноября.

В штабе Трампа уже решили праздновать победу Flickr/ Gage Skidmore

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа распространил сообщение о готовящемся приеме по случаю победы своего кандидата на выборах.

Как сообщает "Интерфакс", в уведомлении сказано, что прием состоится в Нью-Йорке, в отеле Hilton Midtown в ночь выборов, то есть с 8 на 9 ноября 2016 года.

Предполагается, что на прием должны попасть "только друзья и те, кто поддерживает кампанию Трампа-Пенса". Майк Пенс является кандидатом в вице-президенты США в команде Трампа.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отставание от кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон до 5% на фоне сообщений ФБР о возобновлении расследования дела об электронных письмах его оппонента.

Также сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова приступает к расследованию по делу об электронной почте кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.