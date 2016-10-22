Штаб Клинтон в Нью-Йорке эвакуировали из-за подозрительного вещества в конверте

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Самой Клинтон в это время в штабе не было. Сейчас она находится в штате Огайо в рамках своего предвыборного турне.

Самой Клинтон во время инцидента не было в Нью-Йорке instagram/hillaryclinton

Экстренные службы эвакуировали весь 11-й этаж здания на Манхэттене, где располагается предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии, из-за пришедшего по почте конверта с подозрительным веществом.

Как сообщают американские СМИ, двое стажеров, работавших в штабе, открыв письмо, обнаружили там неизвестное вещество около 5:30 вечера в пятницу, после чего показали содержимое конверта еще двоим людям и вызывали экстренные службы. Хиллари Клинтов во время эвакуации в штабе не было, поскольку она находится в Огайо в рамках своего предвыборного турне.

По словам полицейских, пока неизвестно, представляло ли "белое прошкообразное вещество" какую-либо опасность. В управлении полиции Нью-Йорка сообщили, что по этому факту проводится расследование.

На месте происшествия побывали также представители Секретной службы США и управления по чрезвычайным ситуациям.

Насколько известно, это первый подобный случай за время предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

В то же время ее соперник республиканец Дональд Трамп и члены его семьи за последний год несколько раз получали письма, содержавшие подозрительные субстанции. Как было установлено, эти вещества не представляли опасности.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов с кандидатом от Республиканской партии США Дональдом Трампом. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп.

Клинтон также победила на первых и вторых теледебатах.