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Шойгу подтвердил отправку единственного российского авианосца к берегам Сирии

21 сентября в 21:56

На "Адмирале Кузнецове" как раз заканчивается очередной ремонт.

Адмирал Кузнецов
Крейсер "Адмирал Кузнецов" больше стоит на ремонте, чем участвует в походах
severpost.ru
Россия направит в Средиземное море тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас в российскую группировку в восточной части Средиземного моря входят не менее шести боевых кораблей и трех-четырех судов обеспечения из состава всех флотов.

"Для наращивания боевых возможностей в группировке планируем включить в ее состав корабельную авианосную группу с крейсером "Адмирал Кузнецов", – сказал Шойгу.

По данным российских СМИ, корабль отправится в Средиземное море в середине октября. Поход продлится от четырех до пяти месяцев.

Крейсер "Адмирал Кузнецов" называют единственным российским авианосцем. Большую часть времени этот корабль проводит в ремонте. Очередной ремонт как раз заканчивается на североморском рейде Кольского залива.

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Россия собиралась отправить авианесущий крейсер в Средиземное море летом 2016 года, однако отказалась от этого, когда президент России Владимир Путин приказал начать вывод военной группировки из Сирии 15 марта.

По материалам: ТАСС
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Тэги Россия крейсер Шойгу авианосец Сирия
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