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Шотландская национальная партия позвала лейбористов и либералов в "прогрессивный альянс"

19 апреля в 15:48

Старджен предлагает сформировать альянс, чтобы не дать консерваторам сформировать правительство.

Никола Фергюсон Старджен
Никола Старджен предложила «Лейбористам» и «Либеральным демократам» объединиться против консерваторов
scotlandnow.dailyrecord.co.uk
Глава "Шотландской национальной партии" и первый министр Шотландии Никола Старджен призвала "Лейбористов" и "Либеральных демократов" создать "прогрессивный альянс", чтобы не допустить консерваторов к власти. Старджен сказала, что ее партия готова к такому шагу для предотвращения переизбранию правительства Тори после летних выборов, пишет Politico.

Ранее подобную идею предлагали "Зеленые", которые призывали "Лейбористов" и "Либеральных демократов" объединиться. Политическая сила надеялась на альянс, чтобы "остановить Тори от уничтожения страны".

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала проведение досрочных выборов в парламент на 8 июня 2017 года.

Детальнее про Brexit читайте в статье Виктора Константинова "Brexit: есть ли угроза единству Великобритании?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги выборы либералы Тори Шотландия Великобритания
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