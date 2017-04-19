Шотландская национальная партия позвала лейбористов и либералов в "прогрессивный альянс"

Старджен предлагает сформировать альянс, чтобы не дать консерваторам сформировать правительство.
Никола Старджен предложила «Лейбористам» и «Либеральным демократам» объединиться против консерваторов
scotlandnow.dailyrecord.co.uk
Глава "Шотландской национальной партии
" и первый министр Шотландии Никола Старджен призвала "Лейбористов" и "Либеральных демократов" создать "прогрессивный альянс", чтобы не допустить консерваторов к власти. Старджен сказала, что ее партия готова к такому шагу для предотвращения переизбранию правительства Тори после летних выборов, пишет Politico
.
Ранее подобную идею предлагали "Зеленые", которые призывали "Лейбористов" и "Либеральных демократов" объединиться. Политическая сила надеялась на альянс, чтобы "остановить Тори от уничтожения страны".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй анонсировала проведение досрочных выборов
в парламент на 8 июня 2017 года.
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По материалам:
ZN.UA