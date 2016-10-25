Шотландия предложит свой вариант Brexit

Шотландский вариант выхода из Евросоюза будет "гибким".

У Шотландии будет свой вариант плана выхода из ЕС nupix / Depositphotos

Стерджен негативно оценила итоги встречи, отметив, что по итогам ей стало известно о работе правительства Великобритании над процессом Brexit не больше, чем до мероприятия.

"Не могу не признать, что большая часть встречи меня глубоко разочаровала", - заявила Стерджен в интервью телеканалу SkyNews. Она добавила, что "гибкий" вариант Brexit позволит Шотландии остаться на внутреннем рынке Евросоюза, даже если остальная часть Великобритании решит покинуть его.

Ранее сообщалось, что несмотря на решение о выходе из Евросоюза, Великобритания хочет остаться в составе единого европейского рынка.

Читайте также: Великобритания запустит переговоры с ЕС по Brexit до марта следующего года – Туск

После референдума 23 июня о выходе Британии из ЕС, первый министр Шотландии поручила правительству начать работу над законодательной базой для нового референдума о независимости региона. Вероятность проведения нового референдума высока, однако говорить о том, что он пройдет наверняка, слишком рано, считает министр.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.