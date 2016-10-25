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Шотландия предложит свой вариант Brexit

25 октября в 03:14

Шотландский вариант выхода из Евросоюза будет "гибким".

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У Шотландии будет свой вариант плана выхода из ЕС
nupix / Depositphotos
Правительство Шотландии намерено предложить свой, "гибкий" вариант выхода Великобритании из Евросоюза, который даст возможность сохранить участие во внутреннем рынке ЕС, заявила шотландский первый министр  Никола Стерджен. Заявление сделано после встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с представителями Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в понедельник, 24 октября, сообщает DW.

Стерджен негативно оценила итоги встречи, отметив, что по итогам ей стало известно о работе правительства Великобритании над процессом Brexit не больше, чем до мероприятия.

"Не могу не признать, что большая часть встречи меня глубоко разочаровала", - заявила Стерджен в интервью телеканалу SkyNews. Она добавила, что "гибкий" вариант Brexit позволит Шотландии остаться на внутреннем рынке Евросоюза, даже если остальная часть Великобритании решит покинуть его.

Ранее сообщалось, что несмотря на решение о выходе из Евросоюза, Великобритания хочет остаться в составе единого европейского рынка. 

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После референдума 23 июня о выходе Британии из ЕС, первый министр Шотландии поручила правительству начать работу над законодательной базой для нового референдума о независимости региона. Вероятность проведения нового референдума высока, однако говорить о том, что он пройдет наверняка, слишком рано, считает министр.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.

По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)
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