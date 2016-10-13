Шотландия хочет независимость или широкую автономию

Эдинбург угрожает уже на следующей неделе внести законопроект о втором референдуме о независимости Шотландии.

Шотландия считает, что после Brexit Британия будет уже не той страной, в которой она решила остаться на первом референдуме. obozrevatel.com

Первый министр Шотландии Никола Старджен пообещала на следующей неделе опубликовать законопроект о проведениикоролевства.

Как сообщает The Guardian, об этом она сказала, заметив, что второй шотландский референдум станет необходимостью, если Великобритания выберет болезненный путь выхода из Евросоюза.

Обращаясь к премьер-министру Терезе Мэй шотландский лидер сказала: "Если вы хотя бы на одну секунду подумаете, что я это говорю не серьезно о том, что сделаю все возможное для защиты интересов Шотландии, тогда подумайте лучше еще раз. Если вы не можете или не хотите позволить нам защитить наши интересы в пределах Великобритании, тогда Шотландия должна иметь право решать, хочет ли она выбрать другой путь".

"Тяжелый Brexit фундаментально изменит Великобританию. Без единого рынка, изолированная, замкнутая в себе, потеряв рабочие места, инвестиции и возможности, Британия уже не будет той страной, остаться в которой Шотландия выбрала в 2014 году. Если в составе Британии нас ждет незащищенность и нестабильность, тогда никто не имеет права возразить, что Шотландия имеет шанс избрать лучшее будущее", - добавила Старджен.

Она добавила, что сохранение доступа к единому рынку Европы – это приоритет для Эдинбурга. И у Лондона "нет права" отрезать Шотландию от этого экономического пространства. По словам Старден, она будет работать над шотландским планом Brexit. И если королевство даже останется в составе Британии, оно должно получить более широкую власть и автономию, чтобы защитить себя от потерь после выхода из ЕС.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Тогда 55% жителей страны проголосовали против выхода из состава Великобритании, за независимость высказались 45% проголосовавших. Однако, референдум по выходу Британии из ЕС создал определенную внутреннюю напряженность между Англией, Шотландией и Северной Ирландией. В частности, сообщалось, что Шотландия хочет остаться в ЕС, не выходя из состава Великобритании.