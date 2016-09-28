В мире возможно улучшение, мир можно исправить. Известные цитаты Шимона Переса

Перес был заметной фигурой на политической арене очень долго, без него почти невозможно представить историю современного Израиля.

Перес был заметной фигурой на израильской политической сцене в течение очень долгого времени

Бывший президент и экс-премьер Израиля, лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес скончался в ночь на среду, 28 сентября, в госпитале Тель-Авива после перенесенного инсульта на 94 году жизни.

Шимон Перес был заметной фигурой на израильской политической сцене в течение очень долгого времени. Его почитали за стремление к миру с палестинцами и вклад в деятельность всемирной организации.

Перес об Украине

В своей последней речи об Украине, которую он провозглашенную в ходе Ялтинской европейской стратегии (YES) в прошлом году в Киеве он сказал: "Мы мечтали о своей земле, но земля, которую мы получили, не была мечтой. Это был маленький клочок, одна тысячная часть Ближнего Востока. Эта земля не очень хорошо к нам отнеслась. Там были болота, москиты, пустыня на юге, камни. Выбирать нужно было между комарами и камнями. На ней было два озера - одно мертвое, второе вымирало. Была знаменитая река - но и в ней воды не было. То есть воды не было вообще. Никаких природных ресурсов тоже не было - ни золота, ни нефти".

По его словам, Израиль был одинок: не было брата по религии, сестры по языку, соседа по истории. Все это происходило после Холокоста. Мы пришли туда и не знали вообще, что делать. По-настоящему не знали. "И мы подумали: самое большое богатство природы – это человек. Люди обогатили землю, а не земля – народ", - заявлял он.

Перес советовал Украине, которая, по его убеждению, была одной из самых важных в мире стран в сфере сельского хозяйства, не отказываться от этой отрасли. "Вы можете и должны модернизировать, объединить ресурсы и таланты народа", - говорил он. Он также советовал украинцам идти за наукой и много работать. "Мы в Израиле очень много работали. Что в этом плохого? Не знаю… Люди идут в отпуск – это пустая трата времени. Мне уже 90, и я никогда не был в отпуске", - говорил когда-то Перес.

Великий мечтатель



Шимона Переса называли великим мечтателем. "Меня спрашивают иногда: если оглянуться назад, какими были ваши самые большие ошибки? Я отвечу: мы думали, что у нас великие мечты. А теперь мы понимаем, что они были не такими уж великими. Мечтайте о большем. Чем больше ваша мечта, тем большего вы добьетесь", - говорил он.

Перес говорил о своих гражданах, что они - народ, который верит в возможность исправления мира, в возможность того, что мир может быть нами сделан лучше. "Когда меня спрашивают, в чем самое большое достижение или самый большой вклад евреев в историю мира? Я говорю, что это неудовлетворенность, вечное недовольство, еврей не может быть доволен. Когда он почивает на лаврах и чувствует удовлетворение, он отдаляется от своего еврейства. Почему мы вечно недовольны? Потому что наш изначальный постулат в том, что в мире возможно улучшение, мир можно исправить", - говорил он.

О палестинцах и международных отношениях

"Палестинцы - наши ближайшие соседи, - сказал он однажды. - Я думаю, что они могут стать нашими лучшими друзьями".

"Телевидение сделало диктатуру невозможной, а демократию невыносимой", - говорил он.

"Миссия человечества - это позволить каждому человеку быть человеком, реализовать свои возможности", - однажды заявил Перес.

"Современная демократия - это не только равенство прав, это право каждого человека быть отличным, быть другим", - тоже одна из известных цитат политика.

Экс-лидер Израиля является автором многочисленных политических статей и более десятка книг, многие из которых посвящены истории арабо-израильских отношений. Также он выступил автором многочисленных переводов сочинений известных писателей.

Перес критиковал вторжение Израиля в 1982 году и считал, что проблемы палестинцев нельзя решить военными методами. В 1990-е годы он посвятил много времени и сил процессу мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами. Перес стал одним из архитекторов мирного договора, заключенного в Осло в 1992 году. За эти усилия он вместе с Ицхаком Рабином и палестинским лидером Ясиром Арафатом был удостоен Нобелевской премии мира.

Шимон Перес занимал пост президента Израиля с 2007 по 2014 год. Дважды был премьер-министром Израиля. Он также несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства.