Шимон Перес посмертно стал донором органов

При жизни Перес участвовал в национальной программе донорства.

Перес участвовал в продвижении национальной программы донорства и подписал карточку донора Ади

, который скончался в ночь на 28 сентября, посмертно стал донором органов – он пожертвовал свою роговицу для трансплантации, заявил лечащий врач и зять Переса Рафи Вальдман, сообщает агентство Reuters

Перес участвовал в продвижении национальной программы донорства и подписал карточку донора Ади.

В среду, 28 сентября, в возрасте 93 лет умер бывший президент Израиля Шимон Перес. Он скончался в клинике в Тель-Авиве, куда он госпитализирован с диагнозом "инсульт". 27 сентября стало известно о том, что состояние здоровья Переса резко ухудшилось. Врачи зафиксировали у него почечную недостаточность, а также другие негативные признаки. Он находился в сознании, его состояние оценивалось как стабильное. В тот же день врачи приняли решение ввести Переса в состоянии искусственной комы.

Шимон Перес занимал пост президента Израиля с 2007 по 2014 год. Дважды был премьер-министром Израиля. Он также несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства.

В 1994 году совместно с Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином удостоен Нобелевской премии мира.