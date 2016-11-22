Шестеро детей погибли в аварии школьного автобуса в США

Водителя автобуса уже допросили, он согласился во всем помогать следствию.
Как сообщает в Twitter полиция городка, автобус перевернулся по пути из школы.
После аварии полиция провела брифинг, в ходе которого стало известно, что водитель уже допрошен, в ближайшее время будут ясны причины трагедии.
This is still an active scene. 23 patients were transported to local hospitals via ambulances. #ChattFire pic.twitter.com/7lCNicEkWx— Chattanooga FireDept (@ChattFireDept) 21 листопада 2016 р.
LIVE on #Periscope: Chief Fletcher briefing media on Talley Rd bus crash https://t.co/E8HxJw9Rxo— Chattanooga Police (@ChattanoogaPD) 22 листопада 2016 р.
В этом же штате школьный автобус перевернулся и 18 ноября, тогда травмы получили 23 ребенка.ZN.UA