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Шестеро детей погибли в аварии школьного автобуса в США

22 ноября в 06:25

Водителя автобуса уже допросили, он согласился во всем помогать следствию.

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Школьный автобус в Теннесси попал в страшную аварию
В городке Чаттануга в штате Теннесси (США) в ДТП попал школьный автобус. В результате аварии погибли 6 детей, еще 23 школьника доставили в больницу.

Как сообщает в Twitter полиция городка, автобус перевернулся по пути из школы.

После аварии полиция провела брифинг, в ходе которого стало известно, что водитель уже допрошен, в ближайшее время будут ясны причины трагедии. 

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В этом же штате школьный автобус перевернулся и 18 ноября, тогда травмы получили 23 ребенка. 

По материалам: ZN.UA
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