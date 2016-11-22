Шестеро детей погибли в аварии школьного автобуса в США

Водителя автобуса уже допросили, он согласился во всем помогать следствию.

Школьный автобус в Теннесси попал в страшную аварию

В городке Чаттануга в штате Теннесси (США) в ДТП попал школьный автобус. В результате аварии погибли 6 детей, еще 23 школьника доставили в больницу.

Как сообщает в Twitter полиция городка, автобус перевернулся по пути из школы.

После аварии полиция провела брифинг, в ходе которого стало известно, что водитель уже допрошен, в ближайшее время будут ясны причины трагедии.

This is still an active scene. 23 patients were transported to local hospitals via ambulances. #ChattFire pic.twitter.com/7lCNicEkWx — Chattanooga FireDept (@ChattFireDept) 21 листопада 2016 р.

LIVE on #Periscope: Chief Fletcher briefing media on Talley Rd bus crash https://t.co/E8HxJw9Rxo — Chattanooga Police (@ChattanoogaPD) 22 листопада 2016 р.

В этом же штате школьный автобус перевернулся и 18 ноября, тогда травмы получили 23 ребенка.