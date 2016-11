Шестеро детей погибли в аварии школьного автобуса в США

В городке Чаттануга в штате Теннесси (США) в ДТП попал школьный автобус. В результате аварии погибли 6 детей, еще 23 школьника доставили в больницу.

Как сообщает в Twitter полиция городка, автобус перевернулся по пути из школы.

После аварии полиция провела брифинг, в ходе которого стало известно, что водитель уже допрошен, в ближайшее время будут ясны причины трагедии.

This is still an active scene. 23 patients were transported to local hospitals via ambulances. #ChattFire pic.twitter.com/7lCNicEkWx