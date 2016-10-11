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Шеф контрразведки Германии раскрыл планы задержанного потенциального террориста

11 октября в 09:32

Первоначально целью подозреваемого в организации терактов были поезда в Германии, однако он выбрал берлинский аэропорт.

 

Полиция Германии
Потенциальный террорист скрывался от полиции на квартире сирийских беженцев
Задержанный в Германии по подозрению в подготовке террористического акта сириец Джабер аль-Бакр планировал осуществить взрыв в аэропорту Берлина, сообщил в интервью телеканалу ARD глава Федерального ведомства по охране Конституции Германии (контрразведка - ред.) Ханс-Геог Маасен. 

"По полученной нами информации секретных служб, первоначально его целью были поезда в Германии, однако в конечном итоге он выбрал берлинский аэропорт", - сказал шеф контрразведки. 

Ранее предполагалось, что целью потенциального террориста был один из аэропортов страны. 

Маасен также сообщил, что решение о задержании сирийца было принято после того, как поступила информация о приобретении им жаростойкого клея, который, по мнению полиции, был последним химическим компонентом, необходимым для взрывного устройства. Это устройство, обнаруженное в квартире подозреваемого, "было полностью готово к использованию", сообщил представитель следственной бригады. 

Д.аль-Бакр скрывался от полиции, он был задержан на квартире сирийских беженцев, к которым он обратился с просьбой об убежище. Однако те, узнав, что их соотечественник находится в розыске, связали его и сдали властям.

Ранее издание The Times писало, что террористическая организация "Аль-Каида" готовит нападения на Великобританию и Европу. Сообщалось, что с начала 2016 года в результате терактов уже погибли 172 европейца. Так, за два года теракты в Европе забрали жизни 443-х человек. 

По материалам: Интерфакс
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Тэги Германия аэропорт Сирия терроризм
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