Шеф ФБР назвал Россию самой крупной угрозой на земле

Джеймс Коми рассказал, что РФ продолжает вмешиваться в политику США.

Шеф ФБР рассказал о российской угрозе Facebook/James Comey

На сенатских слушаниях, где рассматривался вопрос о влиянии РФ на недавние выборы президента США Россия, Коми заявил, что РФ - "это самая крупная угроза из всех на Земле, исходя из ее намерений и возможностей", цитирует шефа ФБР "Интерфакс-АВН".

Также Коми в своем выступлении заявил, что даже мысль о том, что на результат президентских выборов могла повлиять ФБР, "мягко говоря, противна", пишет "Радио Свобода". Шеф спецслужбы отметил, что если бы в октябре прошлого года он не решил возобновить расследование об электронной переписке кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, то это бы означало сокрытие информации и последствия могли быть катастрофическими.

Напомним, бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что одними из основных факторов ее поражения Дональду Трампу на выборах были Россия и глава ФБР. По словам Клинтон, она была на пути к победе до тех пор, пока глава ФБР Джим Коми не возобновил дело по поводу ее почтовой переписки, а Россия не выложила документы переписки Демократов на WikiLeaks.

Политик считает, что именно эта комбинация событий лишила ее победы. Также Клинтон отметила, что российское вмешательство было заметно неоднократно на протяжении кампании. При этом экс-кандидат признает свою ответственность за поражение.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

Тем временем, издание Newsweek писало, что в США демократы ищут причины для импичментаТрампа. Кое-кто из конгрессменов убежден, что отсутствия фактов, которые бы доказывали обвинения Трампа в адрес Обамы относительно прослушивания, уже достаточно, чтобы начать процесс.