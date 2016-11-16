Сейм Польши проголосовал за снижение пенсионного возраста

Закон позволит 200-300 тысячам поляков выйти на пенсию в следующем году.

Польский Сейм проголосовал за снижение пенсионного возраста Gazeta Wyborcza

Депутаты польского Сейма проголосовали за президентский законопроект о снижении пенсионного возраста для граждан Польши.

Законопроект поддержали 262 депутата, 149 высказалось против, 19 воздержались, передает Gazeta Wyborcza.

С 1 октября 2017 года польские женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. Ранее поляки выходили на пенсию в 67 лет независимо от половой принадлежности. Таким образом, уже в следующем году на пенсию выйдут 200-300 тысяч граждан страны.

"Стоимость это закона обойдется в 40 миллиардов злотых в течение четырех лет. Мы обещали восстановить предыдущей возраст выхода на пенсию и мы сдержали слово", - заявила премьер-министр страны Беата Шидло.

Снижение пенсионного возраста поддерживают 84% опрошенных поляков.

Президент Польши Анджей Дуда в сентябре 2015 года в предверии параментских выборов предложил депутатам сейма рассмотреть вопрос о снижении пенсионного возраста – для женщин до 60 лет, а для мужчин до 65.

Предложение Дуды призвано повернуть вспять проведенную несколько лет назад правящей партией "Гражданская платформа" реформу, по которой пенсионный возраст был повышен до 67 лет для мужчин и женщин.