Сейм Латвии не разрешил своим гражданам служить в украинской армии

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Некоторые депутаты сейма предалагали узаконить пребывание латвийцев в рядах ВСУ.

Латвия не разрешила своим гражданам служить в Украине gazetavv.com

Сейм Латвии отклонил предложение некоторых депутатов разрешить латвийским гражданам служить в армии Украины.

Авторы законопроекта отмечали, что во время кризиса в Украине несколько граждан Латвии проходили службу в рядах вооруженных силу Украины. В случае разрешения латвийцам служить в вооруженных силах государств-партнеров НАТО (Украина, Черногория, Босния) они будут проходить службу в рядах ВСУ на законных основаниях, передает lsm.lv.

Однако оборонная комиссия парламента отклонила это предложение. По мнению депутатов, в случае участия в боевых действиях в этих странах граждане Латвии обязаны быть а латвийской форме и подчиняться латвийскому компандования, что на данный момент невозможно.

Решение о поправках к закону о нацбезопасности депутатам предстоит принять в третьем и окончательном чтении.

Напомним, на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году. Генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что батальоны будут размещены на ротационной основе. В их составе будут нести службу военнослужащие из разных государств-членов НАТО. Размещение дополнительных сил в Польше будут курировать США, а в Литве, Эстонии и Латвии – ФРГ, Великобритания и Канада соответственно.