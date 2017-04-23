Северная Корея угрожает США ракетным ударом по авианосцу "Карл Винсон"

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Угрозы КНДР также направлены в адрес Японии, чьи корабли присоединились к ударной группе американского флота в Филиппинском море.

КНДР угрожает США новым ракетным ударом 15minut.org

в воскресенье, 23 апреля, сообщила о готовности потопить американский авианосец "Карл Винсон" в составе ударной группы ВМФ США для демонстрации своей военной мощи, сообщает американский телеканал Fox News

"Наши революционные силы готовы к тому, чтобы потопить американский атомный авианосец единственным ударом", - цитирует позицию правящей Рабочей партии Северной Кореи подконтрольное издание Rodong Sinmum.

По словам журналистов северокорейского издания, военный корабль США "Карл Винсон" подобен "толстому животному" и удар по нему будет "фактическим примером демонстрации мощи наших вооруженных сил".

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.