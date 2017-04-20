Северная Корея угрожает "обратить в пепел" США

В государственном северокорейском СМИ сказали, что КНДР готова к "сверхмощному превентивному удару".
При этом, по словам северокорейских СМИ, такой удар будет осуществлен не только по силам "американских империалистов" на территории Южной Кореи, но и "превратит в пепел" сами США.
Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.
Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.ZN.UA