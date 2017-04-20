Северная Корея угрожает "обратить в пепел" США

В государственном северокорейском СМИ сказали, что КНДР готова к "сверхмощному превентивному удару".

В КНДР говорят про сверхмощный превентивный удар, который обратит в пепел США techtrape.wordpress.com

Государственные СМИ Северной Кореи прореагировали на американские заявления о усилении давления на их страну. Вутверждают, что готовы к "сверхмощному превентивному удару", сообщает Reuters

При этом, по словам северокорейских СМИ, такой удар будет осуществлен не только по силам "американских империалистов" на территории Южной Кореи, но и "превратит в пепел" сами США.

Напомним, в ночь на 16 апреля в КНДР состоялись. Попытка ракетного запуска была предпринята на следующий день после того, как в Северной Корее прошел военный парад, посвященный 105-ой годовщине со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. На параде впервые были показаны баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Pukkuksong-2.

Ранее власти КНДР заявили, что в ответ на приближение ударной группы американского флота, которую США направили к Корейскому полуострову, будут защищать себя "мощной силой оружия". В состав ударной группы, что движется к полуострову, входит авианосец и другие военные корабли. Тихоокеанское командование США заявляет, что группа направлена для поддержки готовности в регионе.

Как сообщалось, администрация Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления против Северной Кореи.