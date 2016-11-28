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Сербские военные впервые устроили протест против низких зарплат

28 ноября в 05:49

Профсоюз военнослужащих организовал митинг у здания министерства обороны в Белграде.

Сербия армия Томислав Николич
Сербские военные недовольны зарплатами
Сайт президента Сербии
В столице Сербии Белграде впервые с истории этого государства акцию протеста устроили военнослужащие, недовольные низкими зарплатами.

Инициатором акции выступил сербский профсоюз военнослужащих, митинг прошел у здания министерства обороны.

 "Если сербский солдат не может прокормить свою семью... то это проблема", - заявил на акции лидер профсоюза военных Новица Антич, сообщает ВВС.

По данным профсоюза, более 75% военных получают зарплату ниже средней по стране (она составляет 370 евро в месяц). В 2016 году из сербской армии, в которой служат около 30 тыс. солдат и офицеров, уволились более тысячи человек.

Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич выступил с критикой акции, заявив, что участие в марше приняли лишь около 200 человек, действительно находящихся на военной службе.

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Как сообщалось, украинским военным в 2016 году повысили зарплаты, минимальная сейчас составляет 7 тыс. грн для рядового-контрактника. 

По материалам: Русская служба Би-би-си
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