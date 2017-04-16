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Сербия ведет переговоры о закупке двух дивизионов С-300 с Россией и Беларусью – росСМИ

16 апреля в 17:49

По мнению премьер-министра Сербии, эта покупка "станет решением проблем на годы вперед".

россия, сербия
Сербия надеется на военное сотрудничество с Россией
expert.ru
Сербия обсуждает перспективы покупки двух дивизионов ракетных систем С-300 и полкового командного пункта с Россией и Беларусью, сообщает российское издание "РИА новости" со ссылкой на премьер-министра Сербии Александра Вучича.

Вучич сообщил журналистам о том, что лично обсуждал этот вопрос с президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

"По С-300 нет соглашения. Я упомянул об этом на переговорах с президентом Путиным, и мы разговаривали об этом. Разговаривал об этом и с президентом Лукашенко", - подчеркнул сербский пермьер-министр.

Несколькими месяцами ранее, в январе 2017 года глава Министерства обороны Сербии Зоран Джорджевич сообщал о планах ведения переговоров с Беларусью, относительно приобретения С-300.

"У нас нет никаких договоренностей по этому вопросу. Но для нас было бы важно иметь два дивизиона и один полковой командный пункт. Это стало бы для нас решением на многие годы вперед", - добавил Вучич.

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В прошлом году Путин пообещал Сербии поддержку в "возвращении" Косово. Сербия, которая долгое время поддерживала тесные связи с Россией, рассчитывает на московскую поддержку в дипломатической борьбе, чтобы не допустить вступления Косово в ООН.

Также недавно президент Косово Хашим Тачи говорил, что Сербия использует в Косово "украинский сценарий" России. Он подчеркнул, что есть доказательства того, что Сербия отправляет оружие, а также людей - как гражданских, так и военных.

По материалам: РИА Новости
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Тэги Россия Сербия Беларусь переговоры покупка
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