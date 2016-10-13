Сербия сделала друга Путина из санкционного списка своим почетным консулом в России – NYT

Это может негативно отразиться на пути Белграда к членству в ЕС.

Николич сделал российского олигарха Тимченко почетным консулом Сербии. Председник Републике Србje

провозгласила своим почетным консулом в Санкт-Петербурге российского олигарха Геннадия Тимченко, который также входит в число близких друзей президента Владимира Путина.

Об этом сегодня пишет New York Times, напоминая, что Тимченко один из тех, кого касаются адресные санкции США. В администрации пророссийского президента Сербии Томислава Николича подтвердили, что миллиардер прошел торжественную инаугурацию во втором крупнейшем городе России.

Издание напоминает, что Тимченко был партнером Путина по дзюдо. Ранее он жил в Швейцарии, хотя имеет двойное гражданство: России и Финляндии. Его личное состояние оценивается в 7,6 миллиардов долларов, которые он получил в основном в энергетическом секторе. Его также обвиняли в США в создании преступных схем для отмывания денег.

Николич на церемонии в Санкт-Петербурге сказал, что назначение Тимченко консулом отражает длительные дружеские отношения между Россией и Сербией, которые остаются традиционными славянскими союзниками. Тимченко поблагодарил сербского президента за пост и сказал, что будет "рад помочь Сербии и России найти новые пути развития отношений".

Николич в своей речи хвалил Путина, называя его "великим провидцем, который строит лучшее и более безопасное будущее" для россиян и который стал опорой для многих не таких сильных стран, над которыми нависли угрозы".

New York Times замечает, что Сербия формально стремится присоединиться к Евросоюзу, но она отказалась по просьбе Запада вводить санкции против России после того, как она вторглась в Украину. Поэтому назначение Тимченко консулом может осложнить отношения Сербии с Западом.

Ранее издание Washington post писало, что один из центров МЧС Сербии может служить базой для спецслужб России. Западные аналитики говорят, что ею руководят российский и сербский правительства. Она расположена недалеко от аэропорта недалеко от города Нес на юге Сербии. По мнению экспертов, это ответ Москвы на расширение НАТО в регионе, ведь большинство стран здесь или уже члены западного альянса, или хотят ими стать.

Ранее Путин пообещал Сербии поддержку в "возвращении" Косово. Также президентыПутин и Николич также обсудили недавнее соглашение Сербии с НАТО, которое позволяет присутствие в стране военных специалистов альянса. Сербский лидер заверил российского в том, что это связано с необходимостью утилизации старых боеприпасов, и российской стороне нечего опасаться.