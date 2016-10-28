Сербия депортировала нескольких россиян за подготовку антиправительственных акций в Черногории – Ъ

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Беспорядки в черногорской столице готовились под руководством иностранных кураторов.

К подготовке терактов в Черногории может быть причастна российская сторона

Несколько граждан РФ были депортированы из Сербии за участие в подготовке террористических акций и антиправительственных выступлений на территории

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на сербские СМИ и собственные источники, близкие к белградскому правительству, 24 октября премьер-министр Сербии Александр Вучич обнародовал детали плана захвата государственных учреждений в Черногории, которые должны были состояться сразу после парламентских выборов 16 октября.

Так, Вучич подтвердил информацию черногорского спецпрокурора Миливое Катнича об аресте группы граждан Сербии, которые готовили в Черногории захват Скупщины (парламента) Черногории и стрельбу по участникам митинга оппозиции с целью спровоцировать хаос. По его словам, антиправительственные акции готовились при содействии мощного "иностранного фактора".

Вучич рассказал, что сербские правоохранители выявили еще несколько вовлеченных в реализацию плана преступных групп, за которыми стоят "очень серьезные люди".

"Существуют неопровержимые доказательства, что определенные лица следили буквально за каждым шагом премьера Черногории и информировали об этом других людей, которые должны были действовать в соответствии с их инструкциями. Мы нашли у них €125 тыс., специальную униформу, другие вещи. За премьером Черногории следили с помощью самого современного оборудования" –указал он.

Отмечается, что уже на следующий день после данного заявления сербского премьера, в Сербию с неожиданным визитом посетил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Официальной целью визита стали переговоры о подписании меморандума в области безопасности, однако, как отметил сам Патрушев, данный документ обсуждается давно и будет подписан, в лучшем случае, следующей весной.

Как отметил близкий к правительству Сербии собеседник издания, в Белграде Патрушев вероятнее всего "хотел бы прояснить наши шаги по сотрудничеству с Черногорией в расследовании активности групп, готовивших беспорядки в Подгорице 16 октября".

Отмечается, что власти Сербии, ориентированные на вступление в ЕС, хотят избежать подозрений в причастности к подготовке преступлений на территории соседней страны, однако не желают допустить международного скандала и кризиса в российско-сербских отношениях.

Напомним, 17 октября премьер-министр Черногории Мило Джуканович заявил о победе его партии на парламентских выборах. По его словам, Черногория продолжит курс на вступление в НАТО и ЕС.

Ранее премьер Черногории обвинил Россию в попытках настроить балканские страны против ЕС.

Напомним, что недавно Черногория присоединилась к НАТО. В мае главы МИД стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении страны.

Российский МИД назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к соответствующей реакции.

Подробнее о состоявшихся в Черногории выборах читайте в статье Константина Федоренко "Черногория: победа нелиберальных европейцев" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".