Сенаторы требуют от Обамы раскрытия данных об атаках российских хакеров во время выборов в США

Группа из сенаторов крупнейших штатов страны обвиняет Белый дом в сокрытии настоящей информации о роли Кремля.

Сенаторы призвали Обаму дать общественности информацию о деятельности российских хакеров oecd.org

Семь самых влиятельныхнаписали письмо Бараку Обаме во вторник, 29 ноября. Политики намекнули на замалчивание Белым домом информации о кибератаках российских хакеров во время президентских выборов в США, и призвали открыть ее общественности, сообщает The Atlantic со ссылкой на свои источники.

"Мы полагаем, что есть дополнительная информация относительно российского правительства и американских выборов, которая должна быть рассекречена и опубликована", - отметили подписанты письма.

В инициативную группу сенаторов вошли шесть членов Комитета по разведке Сената и один член Комитета армии США. Письмо подписали, в том числе, Рон Уайден, сенатор-демократ из Орегона, долгое время занимавшийся в Комитете решением технических вопросов, и Марк Уорнер, будущий заместитель председателя Комитета по разведке Сената.

Действующий заместитель председателя Комитета, Дайан Файнштейн, не подписала письмо.

Старейший представитель Палаты представителей Элайджа Камминс призвал к дополнительному расследованию роли России в американских выборах. Его поддержала лидер Партии меньшинства Палаты Нэнси Пелоси.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.