Сенаторы Грэм и Маккейн допустили усиление санкций против России в 2017 году

Вашингтон должен не допустить "дальнейшей агрессии" РФ в отношении США.

Грэм: Путин должен понять, что с нас хватит! thehill.com

Сенатор-демократ Линдси Грэм считает, что в 2017 году Соединенные Штаты Америки должны дать более сильный

"2017 год будет годом большей американской военной поддержки, большей торговли, большей экономической интеграции и большего отпора России за агрессию, причем, не только здесь, но и во всем мире, больше санкций. Сейчас настало время, чтобы президент России Владимир Путин знал: с нас хватит!", – заявил политик во время выступления в совместном центре подготовки Грузия-НАТО близ Тбилиси в понедельник, 2 января.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который вместе со своими коллегами-демократами Линдси Грэмом и Эми Клобучар находится с официальным визитов Грузии, заверил, что Конгрессе США будет работать, над введением "более жесткие" санкции против России в целях предотвращения "дальнейших нападений" на США, передает "Радио Свобода".

"Мы хотим работать с избранным президентом Дональдом Трампом, но у нас есть свои обязанности как у законодателей для выработки ответа на нападения на Соединенные Штаты Америки", – подчеркнул Маккейн.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в Мэриленде и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.