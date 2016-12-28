Сенатор Южной Каролины подтвердил готовность США ввести новые санкции против России

Вмешиваясь в выборы президента США при помощи спланированных кибератак, Россия зашла слишком далеко, считает сенатор Линдси Грэм.

Сенатор Южной Каролины Линдси Грэм считает, что Россия зашла слишком далеко

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм во время своего выступления в Риге подтвердил готовность СШАза вмешательство в избирательный процесс 2016 года, сообщает агентство "Рейтер"

"Ждите, что Конгресс расследует вопрос российского вмешательства в наши выборы, и за этим последуют одобренные обеими партиями (Республиканской и Демократической - ред.) санкции, которые больно ударят по России, особенно по Путину", - отметил сенатор в ходе своего выступления.

Сенатор убежден в том, что России необходимо понять, как далеко она зашла, вмешавшись в выборы президента США, в которых победил республиканец Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 год.

Обама настоял на предоставлении ему отчета до того, как он покинет овальный кабинет.

Представитель пресс-службы Белого дома подчеркнул, что распоряжение Обамы не имеет никакого отношения к озвученным ранее требованиям конгрессменов-демократов расследовать кибератаки, которые дестабилизировали кампанию кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.