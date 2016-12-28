Сенатор Южной Каролины подтвердил готовность США ввести новые санкции против России

Вмешиваясь в выборы президента США при помощи спланированных кибератак, Россия зашла слишком далеко, считает сенатор Линдси Грэм.
"Ждите, что Конгресс расследует вопрос российского вмешательства в наши выборы, и за этим последуют одобренные обеими партиями (Республиканской и Демократической - ред.) санкции, которые больно ударят по России, особенно по Путину", - отметил сенатор в ходе своего выступления.
Сенатор убежден в том, что России необходимо понять, как далеко она зашла, вмешавшись в выборы президента США, в которых победил республиканец Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 год.
Обама настоял на предоставлении ему отчета до того, как он покинет овальный кабинет.
Представитель пресс-службы Белого дома подчеркнул, что распоряжение Обамы не имеет никакого отношения к озвученным ранее требованиям конгрессменов-демократов расследовать кибератаки, которые дестабилизировали кампанию кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.
По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.
15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.Рейтер