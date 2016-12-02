Сенат США высказался за продление санкций против Ирана на десять лет

За соответствующий законопроект Сенат Конгресса США проголосовал единогласно.
Ранее Палата Представителей уже голосовала за аналогичный проект о продлении действия закона о санкциях против Ирана еще на 10 лет.
Документ отправлен на подпись Бараку Обаме, и многие сенаторы уверены в том, что он его подпишет.
Впервые закон был принят в 1996 году в качестве противодействия наращивания Ираном ядерного потенциала. Действие закона истекает в 2016 году.
В соответствии с принятым в 2015 году соглашением, США частично сняли санкции с Ирана, в ответ на ограничение страной ядерной программы. Иран отказался от создания ядерного вооружения в обмен на постепенное снятие санкций США.
Тем не менее законодатели США хотят оставить для будущих президентов страны механизм быстрого восстановления санкций в случае возможных провокаций со стоны Ирана в будущем, в частности, нарушения ограничений ядерной программы.
В настоящее время будущее сделки остается под вопросом, так как новоизбранный президент США, республиканец Дональд Трамп, во время своей избирательной кампании выступал с резкой критикой ядерных договоренностей с Ираном, а республиканцы Конгресса США в 2015 году проголосовали против ядерной сделки с Ираном.
Трамп неоднократно называл договор с Ираном "катастрофическим", и говорил о том, что его отмена станет "главным приоритетом" его деятельности после инаугурации.
Напомним, в октябре 2015 года США обвинили Иран в нарушении ядерных договоренностей после запуска страной баллистических ракет. Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщал о том, что испытание Ираном баллистических ракет не подпадают под резолюцию Совета Безопасности ООН от 20 июля 2015 года.
США обвинили Иран не в нарушении резолюции ООН по ядерной сделке от 2015 года, а в резолюции ООН, согласно которой Тегеран не может участвовать в каких-либо мероприятиях, связанных с баллистическими ракетами, пояснил политик.
Соглашение по ядерной программе Ирана было достигнуто 14 июля 2015 года. В ней Тегеран согласился на ряд уступок по масштабам своей ядерной программы в обмен на снятие санкций.Радіо Свобода