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Сенат США назначил генпрокурором Джеффа Сешнса

9 февраля в 04:34

Он известен своей жесткой позицией по отношению к мигрантам.   

Джефф Сешнс
США получили нового генпрокурора
Сенат проголосовал за президентскую кандидатуру - республиканца Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора США. 

За его назначение проголосовали 52 сенатора, против - 47. Джефф Сешнс является сенатором-республиканцем от штата Алабама, был выдвинут Трампом на пост генерального прокурора еще в ноябре прошлого года, сразу после победы на президентских выборах. 

Сешнс 20 лет является членом Сената, в палате он возглавляет два подкомитета - по иммиграции (в составе юридического комитета) и по стратегическим силам (в комиссии по делам вооруженных сил). Он неоднократно заявлял о своей жесткой позиции в отношении нелегальной миграции. 

Сешнс стал лишь седьмым утвержденным кандидатом на руководящие должности в администрации из 21. Ранее Трамп обвинил конгрессменов-демократов в умышленном затягивании назначений министров.  

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Ранее Трамп назначил нового главу Таможенной и иммиграционной службы.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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