Сенат США назначил генпрокурором Джеффа Сешнса

Он известен своей жесткой позицией по отношению к мигрантам.

США получили нового генпрокурора

Сенат проголосовал за президентскую кандидатуру - республиканца Джеффа Сешнса на пост генерального прокурора США.

За его назначение проголосовали 52 сенатора, против - 47. Джефф Сешнс является сенатором-республиканцем от штата Алабама, был выдвинут Трампом на пост генерального прокурора еще в ноябре прошлого года, сразу после победы на президентских выборах.

Сешнс 20 лет является членом Сената, в палате он возглавляет два подкомитета - по иммиграции (в составе юридического комитета) и по стратегическим силам (в комиссии по делам вооруженных сил). Он неоднократно заявлял о своей жесткой позиции в отношении нелегальной миграции.

Сешнс стал лишь седьмым утвержденным кандидатом на руководящие должности в администрации из 21. Ранее Трамп обвинил конгрессменов-демократов в умышленном затягивании назначений министров.

Ранее Трамп назначил нового главу Таможенной и иммиграционной службы.