Сенат Нидерландов рассмотрит соглашение об ассоциации после 15 марта

Большинство сенаторов готовы поддержать ассоциацию с Украиной, уверяют в украинском МИД.

Нидерланды перенесли на март рассмотрение ассоциации nrc.nl

Правительство Нидерландов внесет на рассмотрение Сената (верхняя палата парламента) Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом после 15 марта 2017 года, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Hromadske.ua.

" Сенат не принимает участия в выборах, в тоже время по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином Рютте, он будет вносить в Сенат предложения о поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос является достаточно политизированным. Хотя сейчас можно сказать, что готовы поддержать ратификацию в Сенате 43-44 представителя из 75", - сказала Зеркаль.

По словам чиновницы, правительство Рютте подсчитало, что из 150 депутатов Палаты представителей (нижняя палата парламента) около 90 готовы поддержат ратификацию Соглашения об ассоциации.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала соглашение. По итогам прошедшего в апреле референдума более 60% избирателей высказались против договора с Украиной.