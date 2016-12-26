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Сенат Нидерландов рассмотрит соглашение об ассоциации после 15 марта

26 декабря в 23:26

Большинство сенаторов готовы поддержать ассоциацию с Украиной, уверяют в украинском МИД. 

Нидерланды парламент
Нидерланды перенесли на март рассмотрение ассоциации
nrc.nl

Правительство Нидерландов внесет на рассмотрение Сената (верхняя палата парламента) Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом после 15 марта 2017 года, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Hromadske.ua

" Сенат не принимает участия в выборах, в тоже время по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином Рютте, он будет вносить в Сенат предложения о поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос является достаточно политизированным. Хотя сейчас можно сказать, что готовы поддержать ратификацию в Сенате 43-44 представителя из 75", - сказала Зеркаль. 

По словам чиновницы, правительство Рютте подсчитало, что из 150 депутатов Палаты представителей (нижняя палата парламента) около 90 готовы поддержат ратификацию Соглашения об ассоциации. 

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Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года. 

На сегодняшний день Нидерланды являются единственной страной Евросоюза, которая не ратифицировала соглашение. По итогам прошедшего в апреле референдума более 60% избирателей высказались против договора с Украиной.

По материалам: Hromadske.ua
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