Сенат хочет обязать Трампа не снимать санкции с России без согласия парламента

Инициативу поддерживают сенаторы обеих партий.

В Сенате обдумывают, как не позволить Трампу снять санкции с России

Группа сенаторов из обеих партий хотят принять закон, который не позволитснять санкции с России в обход парламента. Закон заставит Трампа утвердить снятие санкций в Конгрессе на протяжении 120 дней с момента решения президента, сообщает CNN

Закон поддерживают республиканские глава комитета Сената по вопросам иностранных отношений Марко Рубио и сенатор от Аризоны Джон Маккейн. Марко Рубио сообщает, что проект будет иметь широкую поддержку от обеих партий в Сенате. "Я думаю, что существует реальная угроза снятия санкций, которая уменьшит уважение к суверенитету Украины. Я предполагаю, что мы соберем голоса для принятия в Сенате с большинством, которое игнорирует президентское вето", – считает Рубио.

Ранее сенатор Джонпротив России и предупредил, что если эти слухи все же оправдаются, он с коллегами намерен закрепить антироссийские санкции на законодательном уровне.