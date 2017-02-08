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Сенат хочет обязать Трампа не снимать санкции с России без согласия парламента

8 февраля в 12:58

Инициативу поддерживают сенаторы обеих партий.

сенат
В Сенате обдумывают, как не позволить Трампу снять санкции с России
Группа сенаторов из обеих партий хотят принять закон, который не позволит Дональду Трампу снять санкции с России в обход парламента. Закон заставит Трампа утвердить снятие санкций в Конгрессе на протяжении 120 дней с момента решения президента, сообщает CNN.

Закон поддерживают республиканские глава комитета Сената по вопросам иностранных отношений Марко Рубио и сенатор от Аризоны Джон Маккейн. Марко Рубио сообщает, что проект будет иметь широкую поддержку от обеих партий в Сенате. "Я думаю, что существует реальная угроза снятия санкций, которая уменьшит уважение к суверенитету Украины. Я предполагаю, что мы соберем голоса для принятия в Сенате с большинством, которое игнорирует президентское вето", – считает Рубио.

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Ранее сенатор Джон Маккейн публично призвал президента Трампа развеять слухи об отмене санкций против России и предупредил, что если эти слухи все же оправдаются, он с коллегами намерен закрепить антироссийские санкции на законодательном уровне.

По материалам: ZN.UA
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Тэги санкции Сенат Маккейн
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