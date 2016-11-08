Семья Клинтонов проголосовала на выборах президента США

Экс-президент пошутил, что ему не придется привыкать к роли "первого мистера" страны.

Хиллари и Билл Клинтоны проголосовали на виборах президента США. Instagram/danroberts73

Хиллари Клинтон и ее супруг экс-президент США Билл Клинтон проголосовали на участке в школе неподалеку от их дома в Чаппакуа, штат Нью-Йорк. Нынешний кандидат в президенты пожала руки и обняла нескольких избирателей.

Комментируя выборы для журналистов возле участка, она говорила более сдержанно, чем во время последней встречи с избирателями вчера.

"Это очень трепетное ощущение. Потому что я знаю, какая большая ответственность будет потом. Так много людей рассчитывают на результаты выборов, это многое значит для нашей страны. И я сделаю все возможное, если мне посчастливится победить сегодня", - сказала Клинтон.

Журналисты расспрашивали Билла Клинтона, как он относится к тому, что он может стать "первым мистером" США, если его жена победит на выборах.

"Я в такой роли уже несколько лет, и хорошо. У меня есть 15-летний опыт", - пошутил он.

Тем временем, издание New York Times писало, что выборы в США обнаружили политические и демографические изменения. Ведь в тех местах, которые некогда были гарантированным форпостом демократов, теперь вполне может победить республиканец через изменение самих избирателей. В свою очередь, в Демократической партии сомневаются, что победа Клинтон поможет им в Конгрессе. Аналитики считают, что Республиканской партии, скорее всего, удастся сохранить большинство в Палате представителей и в Сенате.

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