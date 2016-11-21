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Семьи пассажиров пропавшего малайзийского "Боинга" намерены сами расследовать авиакатастрофу

21 ноября в 06:59

Родственники погибших пассажиров в поисках разгадки поедут на Мадагаскар.

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Родственники погибших пассажиров будут сами искать обломки самолета
ABCnews
Семьи пассажиров пропавшего малайзийского "Боинга" MH370, намерены отправиться на Мадагаскар в поисках разгадки тайны авиакатастрофы.

 Ассоциация семей пассажиров MH370, который пропал в районе Индийского  океана, заявила, что поиск обломков был несистематическим. Родственники погибших считают, что проведенные ими поиски поставят точку в этом вопросе  и внесут ясность в то, как произошла катастрофа, сообщает Associated Press.

Несколько родственников погибших совершать поездку на Мадагаскар 3 – 11 декабря, оплачивать расходы они будут самостоятельно. 

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Поисковые группы изначально предполагали, что часть обломком не опустилась на дно, а были перенесены океанскими течениями к восточному берегу Африки.

"Боинг-777", следовавший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек, в январе 2015 года все они официально признаны погибшими (12 членов экипажа и 227 пассажиров из 14 стран, в том числе и двое граждан Украины).

По материалам: ZN.UA
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Тэги поиск пассажиры Мадагаскар Малайзия авиакатастрофа
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