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Семеро пакистанских солдат погибли в ходе индийского обстрела

14 ноября в 12:29

Обстрелы через линию границы усилились за последние недели.

Пакистан, Кашмир
Солдаты были убиты ночью на контрольной линии в секторе Бимбер

В ходе обстрела индийскими военными семеро пакистанских солдат были убиты на территории спорного региона Кашмир.

Военное пакистанское медиа ISPR сообщило, что солдаты были убиты ночью на контрольной линии (фактически граница между странами) в секторе Бимбер на пакистанской территории Кашмира, передает The Guardian.

В течение нескольких месяцев отношения между двумя ядерными соседями напряжены. Обстрелы через линию границы усилились за последние недели.

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Ранее агентство AFP сообщило, что количество погибших в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в больнице в пакистанском городе Кветта провинции Белуджистан, достигло 70 человек.

По материалам: ZN.UA , The Guardian ,
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Тэги Пакистан обстрел Индия
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