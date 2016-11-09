Семь человек погибло из-за крушения лондонского трамвая

Трамвай в Лондоне сошел с рельсов и перевернулся.

Крушение трамвая в Лондоне

В Лондоне сошел с рельсов и перевернулся набок трамвай, в результате чего семь человек погибло и 50 ранено.

Трагедия случилась в районе Кройдон недалеко от остановки и пешеходного перехода. Под железными завалами находились десятки человек, в спасательной операции участвует 70 сотрудников спасательных служб, передает The Telegraph.

Правоохранители пока не могут назвать причину аварии, водитель трамвая арестован. Полиция выясняет, был ли он спящим на момент крушения. По данным следователей, трамвай ехал со скоростью, намного превышающей допустимые нормы.

Это первый случай крушения лондонского трамвая с летальным исходом за последние 60 лет.

Как сообщалось, в Иране в ДТП погибли 18 паломников. Ранения получили 25 человек, на их спасение отправили более детсяка машин "скорой помощи".