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Семь человек погибло из-за крушения лондонского трамвая

9 ноября в 23:03

Трамвай в Лондоне сошел с рельсов и перевернулся. 

Крушение трамвая
Крушение трамвая в Лондоне
В Лондоне сошел с рельсов и перевернулся набок трамвай, в результате чего семь человек погибло и 50 ранено. 

Трагедия случилась в районе Кройдон недалеко от остановки и пешеходного перехода. Под железными завалами находились десятки человек, в спасательной операции участвует 70 сотрудников спасательных служб, передает The Telegraph

Правоохранители пока не могут назвать причину аварии, водитель трамвая арестован. Полиция выясняет, был ли он спящим на момент крушения. По данным следователей, трамвай ехал со скоростью, намного превышающей допустимые нормы. 

Это первый случай крушения лондонского трамвая с летальным исходом за последние 60 лет.

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Как сообщалось, в Иране в ДТП погибли 18 паломниковРанения получили 25 человек, на их спасение отправили более детсяка машин "скорой помощи".

По материалам: The Telegraph
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Тэги трамвай человек Лондон крушение спасатели скорая рельсы погибли ДТП
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