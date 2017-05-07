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Сегодня во Франции пройдет второй тур президентских выборов

7 мая в 08:00

Борьба пройдет между центристом Макроном и ультраправой Ле Пен.

Флаг Франция
Макрон и Ле Пен столкнутся в борьбе за кресло президента Франции
wikirecent.com
Сегодя, 7 мая, пройдет второй тур выборов президента Франции, в котором посоревнуются независимый центрист Эммануэль Макрон и ультраправая экс-глава "Национального фронта" Марин Ле Пен. Участки откроются с 8 утра по местному времени.

В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата.

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О результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Франция Макрон выборы поддержка
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