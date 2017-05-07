Сегодня во Франции пройдет второй тур президентских выборов

Борьба пройдет между центристом Макроном и ультраправой Ле Пен.
В первом туре победил Макрон с результатом в 24%, тогда как у Ле Пен получила 21,7% поддержки. Лидеры от двух "классических" партий Франсуа Фийон и Бенуа Амон поддержали Макрона, тогда как Меланшон воздержался от публичной поддержки какого-либо кандидата."Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".
Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA